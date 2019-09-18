https://static.news.ru/photo/2d2137ca-da12-11e9-8fd1-fa163e074e61_660.jpg Чингиз Якубов Фото: rk.gov.ru

Депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что Польша отказала ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Польская сторона не предоставила мне визу, — сказал депутат.

По его словам, подобным решением Польша фактически лишила представителя коренного народа Крыма выступить и донести свою позицию. Он отметил, что попытается что-то предпринять, чтобы попасть на совещание, но это маловероятно, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская сообщила, что украинская делегация не захотела слушать «неудобную правду» о жизни российского Крыма и покинула совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время её выступления.