Депутат крымского парламента Чингиз Якубов заявил, что Польша отказала ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
Польская сторона не предоставила мне визу, — сказал депутат.
По его словам, подобным решением Польша фактически лишила представителя коренного народа Крыма выступить и донести свою позицию. Он отметил, что попытается что-то предпринять, чтобы попасть на совещание, но это маловероятно, передаёт
Как писал News.ru, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская сообщила, что украинская делегация не захотела слушать «неудобную правду» о жизни российского Крыма и покинула совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время её выступления.