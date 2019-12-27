https://static.news.ru/photo/e5dba594-28b3-11ea-b082-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал выплату штрафа казахским перевозчиком Euro-Asia Air Украине за пролёт над полуостровом. Размер наказания составил 136 тысяч гривен (около 360 тысяч рублей).

Авиакомпания оплатила штраф добровольно. По словам Цекова, в этой ситуации у него больше вопросов не к украинской стороне, а к Euro-Asia Air.

Надо уточнить, может, она и территорию Российской Федерации не признает российской? Им следует лучше разбираться в политических процессах, которые происходили на территории Украины. Небо над Крымом свободно для всех, кто признает право нации на самоопределение, — сказал он в комментарии НСН.

Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова при участии российских спецслужб был проведён референдум. Подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ. Легитимность этого референдума не признана большинством стран мира.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины пообещали не оставить без внимания предстоящий запуск Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Какой именно будет реакция, в Киеве не уточнили.