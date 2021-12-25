Крымский сенатор Цеков потребовал от ЕС возместить $1 трлн за санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскритиковал Европейский союз за требование компенсировать €290 млрд за российскую политику импортозамещения. В беседе с РИА Новости депутат решительно заявил, что у ЕС нет никаких прав просить эту сумму, и в ответ предложил выплатить России около $1 трлн за убытки из-за многолетних международных санкций.

У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами, — прокомментировал Цеков.

Ответ Цекова последовал незамедлительно после того, как ЕС подал документы во Всемирную торговую организацию и оценил потери от невозможности импортировать товары в Россию в сумму €290 млрд. ВТО обещает рассмотреть дело, которое может стать одним из крупнейших за всю историю.

В этот же день бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал страны Запада наложить на Россию новые санкции, чтобы предотвратить возможность агрессии против Украины.