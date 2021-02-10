Крымский политик предрёк Украине неизбежный развал при Зеленском

Прошедшие переговоры в Москве верховного председателя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля были трудными. Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

По мнению российского дипломата, несмотря на то что переговоры особенно для европейской стороны были трудными, они носили высокопрофессиональный характер. Чижов также назвал преувеличением заявление Борреля, «что наши отношения «достигли дна»,...