Киевские власти ввязались в опасную игру, предложив НАТО использовать воздушное пространство Крыма для своих операций и попытавшись устроить провокацию, считает руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Накануне глава Министерства инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий, разговаривая с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил эксплуатировать небо над полуостровом для операций НАТО по перевозке войск, оборудования и грузов. Гемпель добавил, что официальный Киев хочет столкнуть лбами НАТО и Кремль, а лидер Украины Владимир Зеленский становится «человеком войны», чей курс неизбежно приведёт Незалежную к развалу,
Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдёт в воздушное пространство над Крымом <...> Они (власти Украины. — NEWS.ru) снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма, — рассказал Гемпель.
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