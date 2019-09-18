https://static.news.ru/photo/30873cba-da18-11e9-92c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, строя план возвращения полуострова, забыл о его российском статусе.

Экс-главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача, — отметил политик в интервью RT .

По его словам, Маломуж, покинув свой пост, начал карьеру писателя-фантаста. Кроме того, он подчеркнул, что всех подобных «возвращателей» объединяет одно — дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь.

Ранее Маломуж заявил, что благодаря поддержке Запада Украина станет мощной державой, и тогда жители Крыма будут сами проситься принять их обратно. Он также предложил создать на полуострове зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», писал News.ru.