https://static.news.ru/photo/f33e0542-5ae5-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День Победы был и остаётся народным праздником на Украине, несмотря на отказ властей отмечать памятную дату. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

Он подчеркнул, что неофициальный статус праздника не умаляет его значимость, а глава МИД Вадим Пристайко, заявивший об отказе страны от Дня Победы, не уполномочен говорить от имени всего украинского народа.

Может быть, лично он и не будет праздновать 9 Мая, но я убеждён, что сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов, — цитирует Бахарева РИА Новости.

По его словам, День Победы — это святой праздник для всех, кто чтит память своих отцов и дедов, защитивших мир от фашизма. Такие как Пристайко, «останутся в глубоком меньшинстве и будут бесноваться от бессильной злобы, что насаждаемая ими идеология не разделяется большинством граждан Украины», выразил уверенность российский депутат.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пристайко заявил, что на территории страны отмечать День Победы не будут и что такова позиция руководства Украины. Министр отметил, что европейское сообщество через 75 лет после завершения боевых действий «готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».