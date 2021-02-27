Крымский депутат назвал блефом указ Зеленского о «деоккупации» полуострова

https://static.news.ru/photo/103e584c-78d4-11eb-ba87-96000091f725_660.jpg Юрий Гемпель Фото: crimea.gov.ru

Указ президента Украины Владимира Зеленского о «деоккупации» Крыма прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, реализация документа совершенно нереальна.

Эффективность и актуальность данного указа, как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма, нулевая. Все эти меры — очередной политический блеф, — цитирует парламентария РИА новости.

Гемпель отметил, что защита прав человека является делом благородным, но украинскому лидеру следует заняться теми, кто их нарушает в своей стране, а не вмешиваться в происходящее в Крыму. Он пояснил, что речь идёт о людях, которые санкционировали водную, энергетическую и другие виды блокады полуострова.

Вот пусть Зеленский прилюдно накажет тех, кто все эти годы пытался напакостить крымчанам, — сказал депутат.

Зеленский подписал указ, направленный на «деоккупацию» полуострова 26 февраля. В документе оговариваются шаги по развитию и поддержке языка крымских татар. Также указ включает меры по защите «культуры и прав жителей аннексированного Крыма». По словам украинского лидера, жителям полуострова «пора возвращаться домой». Он также обвинил российские власти в нарушениях прав крымчан, но конкретных примеров не привёл.

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал заявления Зеленского маразматическими. Он отметил, что ни украинский лидер, ни западные политики не интересуются мнением крымчан о том, как им живётся в Крыму, но при этом оказывают санкционное давление на регион, максимально усложняя жизнь людям.