Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что регион обратился с просьбой к властям о начале переговоров с Киевом о возобновлении поставок воды на полуостров.
По его словам, это позволит решить многие проблемы жителей северной части республики, передаёт
Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ, — подчеркнул он.
Как ранее писал News.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что республика испытывает дефицит специалистов в области медицины. По словам Аксёнова, Крыму не хватает 600 врачей и около полутора тысяч единиц среднего медицинского персонала.