Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что регион обратился с просьбой к властям о начале переговоров с Киевом о возобновлении поставок воды на полуостров.

По его словам, это позволит решить многие проблемы жителей северной части республики, передаёт ТАСС.

Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ, — подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что республика испытывает дефицит специалистов в области медицины. По словам Аксёнова, Крыму не хватает 600 врачей и около полутора тысяч единиц среднего медицинского персонала.  

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