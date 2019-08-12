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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что прекращение текущей избирательной кампании в Москве не предусмотрено законодательством. Это возможно исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о проведении выборов.

Основаниями для отмены могут являться нарушения, связанные с принятием соответствующего решения. Однако на сегодняшний день назначение московских выборов не оспаривается в суде. По данным ЦИК, этот механизм гарантирует невмешательство в...