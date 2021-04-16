Крымские татары предложили Эрдогану встречу

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Президенту Турции Тайипу Эрдогану предложили встретиться с делегацией крымских татар. С такой инициативой выступил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, передаёт РИА Новости.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Зеленским заявил о поддержке «Крымской платформы». По словам турецкого лидера, его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, её принципиальная позиция — непризнание аннексии полуострова.

По мнению Эйваза Умерова, турецкий президент должен услышать голоса жителей Крыма, крымских татар, о поддержке которых так часто заявляет Эрдоган.

Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедиться, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», который не имеет ничего общего с крымскими татарами, — заявил Умеров.

Представитель крымских татар полагает, что такая встреча на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами. На сегодняшний день, по мнению Умерова, Турция имеет ряд фобий в отношении Крыма.

Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий. Но я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией, — подчеркнул представитель крымских татар.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума. Украины и ряд стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Ранее gрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого коснулись темы кризиса в отношениях между Россией и Украиной. Об этом писал NEWS.ru.