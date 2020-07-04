Крымские татары ответили на отказ Анкары признать полуостров российским

https://static.news.ru/photo/6c8d1e28-be06-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Отказ властей Турции признать Крым частью России свидетельствует об их неспособности оценивать адекватно международную обстановку. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признаёт «аннексию Крыма».

Умеров отметил, что турецкое правительство не вечно в нынешнем составе. С назначением нового состава кабмина его отношение к данному вопросу может измениться.

И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождём правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку, — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства также напомнил о зависимости Турции от российской энергетической продукции, турпотока, а также рынка сельхозпродукции.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкая партия Vatan («Родина») в ходе онлайн-совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором есть пункт о признании Крымского полуострова территорией России. В партии отметили, что положение крымских татар заметно улучшилось, с тех пор как Крым стал российским.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором за это проголосовали более 97% избирателей. Власти Украины его результаты не признают и продолжают считать Крым своей территорией. В этом Киев поддерживает ряд стран Запада.