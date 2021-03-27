Крым ответил на обещание Украины «выдворить» россиян с полуострова

https://static.news.ru/photo/63243e2a-8f70-11eb-ba25-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Угроза со стороны киевских властей выселить россиян с полуострова не имеет никакого отношения к действительности. Такое мнение озвучил сотрудник постоянного представительства республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Политик посоветовал Киеву заняться реальными проблемами в стране, а не заниматься подменой дискурса.

Нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности, — цитирует Молохова РИА Новости.

Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников предложил выдворить россиян с полуострова. Политик подчеркнул, что выбрал именно такую формулировку, потому что не любит слово «депортация». Госдума уже прокомментировала данный выпад, спрогнозировав отставку министра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высмеял обещание заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма. Цеков напомнил, что с 2014 года в Крым вернулись или переехали около 100 тысяч украинцев, которые получили гражданство РФ в упрощённом порядке.