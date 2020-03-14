https://static.news.ru/photo/7365e996-6587-11ea-a291-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская община в Крыму предложила Климкину вариант спеть гимн Украины в Симферополе. Для этого, иронизируют крымчане, экс-министру иностранных дел надо занять призовое место в составе спортсменов из своей страны и оказаться на пьедестале.

Способ «отличиться» озвучила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой спортивной команды возможно, — приводит слова Гридчиной РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир. На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.