Украинская община в Крыму предложила Климкину вариант спеть гимн Украины в Симферополе. Для этого, иронизируют крымчане, экс-министру иностранных дел надо занять призовое место в составе спортсменов из своей страны и оказаться на пьедестале.
Способ «отличиться» озвучила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.
Но я точно знаю, что на шахматный турнир он не сможет поехать в силу своих интеллектуальных способностей. А в составе другой спортивной команды возможно, — приводит слова Гридчиной РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда можно будет считать, что на Украине наступил мир. На реплику экс-главы МИД Украины в своей традиционной ироничной манере отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.