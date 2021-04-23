Песков: непризнанный Крым не портит отношения между Минском и Москвой

https://static.news.ru/photo/d6048896-a41a-11eb-8270-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Тот факт, что Белоруссия до сих пор на официальном уровне не признала полуостров Крым российской территорией, не осложняет отношения Москвы и Минска. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что признавать или не признавать Крым российским — «суверенное право Белоруссии».

Отношения очень многопрофильные, отношения в рамках Союзного государства развиваются, интеграционные процессы и очень, очень много совместных тем, — сказал Песков.

Он также ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, возвращаются ли к этой теме в разговоре лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

22 апреля белорусский лидер в ходе визита в Москву обсудил с российским коллегой эскалацию на востоке Украины и вопросы совместной безопасности. Он назвал «несусветной глупостью» желание киевских властей перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, хотя и пообещал препятствовать инициативе Киева.