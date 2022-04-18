«Крым наш» Екатерины Великой

19 (по старому стилю 8) апреля 1783 года императрица всероссийская Екатерина II подписала манифест, в резолютивной части которого сказано было так: «По долгу предлежащаго Нам попеченiя о благѣ и величiи отечества, стараясь пользу и богатство его утвердить, какъ равно полагая средствомъ навсегда отдаляющимъ непрiятныя причины, возмущающiя вѣчный миръ между Имперiями Всероссiйскою и Оттоманскою заключенный, который Мы сохранить навсегда искренно желаемъ, не меньше же и в замѣну и удовлетворенiе убытковъ Нашихъ, решилися Мы взять под державу Нашу полуостровъ Крымскiй, островъ Таманъ и всю Кубанскую сторону».

Что стоит за высоким слогом великой царицы — только ли привычная стилистика государственных документов того времени? Многие знают что-то о тогдашних событиях разве что из грибоедовского «Горя от ума»: «Познанья черпают из забытых газет времён Очаковских и покоренья Крыма». Впрочем, — и то вряд ли — нынешние в большинстве и из Грибоедова ничего не черпают. Поэтому возникает, наверное, вопрос: о каких «убытках Наших» толкует Екатерина-матушка? Между тем убытков не счесть.

Как Крым Москву сжёг

Начало суверенному Крымскому ханству было положено в конце первой половины XV века, с распадом Золотой Орды. Контроль за Крымом Орда утратила в 1420 году, через семь лет владетелем Крымского ханства провозгласил себя чингизид (потомок Чингисхана) Хаджи Герай (в традиционной русской транскрипции — Хаджи-Гирей). В 1441 году он был избран ханом Хаджи-Гиреем I и стал основателем династии Гиреев (Гераев). В 1580-х годах ханство стало вассалом Османской империи. И всё это время Крым оставался одним из наиболее важных геополитических соперников Москвы (сначала — великого княжества, потом — царства, потом — империи). Сильным, коварным и беспощадным наследником Орды, сумевшим повторить самый страшный и сокрушительный набег ордынцев во главе с Тохтамышем на Москву (1382).

Раскопки общественной бани золотоордынского времени, 1891 год wikimedia.org

На рубеже XV и XVI веков крымские набеги на южные территории Руси стали серьёзным подспорьем для экономики ханства. Главным трофеем были невольники, а невольничий рынок в Кафе (Феодосия) формировал, по некоторым данным, четверть ВВП ханства. Белых рабов продавали не только в Турцию и Аравию, но и в страны Европы.

После падения Казани в 1552 году крымский хан Девлет-Гирей поклялся отомстить царю Ивану IV и восстановить Казанскую (а потом и Астраханскую) «Тартарию». Татарию он не восстановил, а вот Ивану отомстил знатно.

С началом Ливонской войны хан стал важным союзником Польши и Литвы. А 23 мая 1571 года Девлет-Гирей осадил Москву. Царя Ивана в столице не было, войск не хватало, крымцы вторглись в город и принялись безнаказанно грабить его, а потом подожгли. Пожар перекинулся в Кремль. Задохнулся и погиб при пожаре главнокомандующий князь Иван Бельский.

«И прииде царь крымской к Москве и Москву выжег всю, в три часы вся сгорела, и людей без числа згорело всяких», — свидетельствует Никоновская летопись. Ровно через год Девлет-Гирей пошёл на Москву снова — теперь при прямой поддержке Османской империи и с участием ногайских орд. Великая (самая «нераскрученная» среди великих) битва при Молодях (в августе ей исполнится 450 лет) остановила крымцев и положила конец их притязаниям на роль «великой державы» (в ордынском понимании). В последующие годы крымские игры стали региональными — ханы активно вмешивались в дела Украины и Польши, поддерживали Запорожскую Сечь и предавали её, заигрывали с Россией и предавали её.

Как Петербург Крым взял

В 1736 году Крыму за Девлет-Гирея прилетело симметрично. Войска под командованием генерал-фельдмаршала Христофора Миниха вошли в Крым, разгромили его, разрушили города и сожгли столицу — Бахчисарай. А уже в 1768 году хан Крым-Гирей был вынужден вступить в русско-турецкую войну на стороне Порты. В 1772 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Крым стал независимым от Османской империи (и как бы от России) «государством».

Бахчисарай в 1869 году not specified/wikimedia.org

В октябре 1782 года самый выдающийся из фаворитов императрицы, князь Потёмкин (впоследствии — и заслуженно — Таврический) направил царице секретную аналитическую записку, в которой сообщил, что независимое крымское государство «от древних времен есть причиною войны, безпокойств, раззорений границ наших, издержек несносных, которые уже в царствование Вашего Величества перешли только для сего места более двенадцати миллионов, включая людей, коих цену положить трудно... Представте же сие место в своих руках. Граница не будет разорвана между двух во веки с нами враждебных соседств еще третьим. Сколько проистечет от сего выгодностей; спокойствие жителей, господство неприкословенное Черным морем, соединение Империи, непрерывная граница всегда союзных нам народов между обоих морей; устье Дуная будет в Вашей воле». Всё закончилось совсем скоро — 19 апреля 1783 года — тем самым манифестом «Крым наш!». А 13 (8) февраля 1784 года Екатерина провозгласила себя Царицей Херсониса Таврическаго.

Крым входит в состав исторической Новороссии, задуманной и воплощённой князем Потёмкиным. Он становится многонациональным (кроме крымских татар и русских, сильны общины греков, немцев, армян и болгар), а его Южный берег (когда-то генуэзский) превращается в самый популярный курорт для тогдашних селебритис.

Парадоксальным образом русский Крым в центре цивилизованной Европы становится ареной если не первой, то предварительной мировой войны — до недавнего времени единственной, в которой Россия защищалась без союзников от небывалой по беспринципности коалицией Османской Турции, дружественной (недавно) Франции, враждебной Франции Великобритании, Италии (тогда ещё Сардинии) и боевиков-мятежников Северо-Кавказского имамата (во главе с имамом Шамилем). При этом дружественные и даже родственные Пруссия и Австрия скромно потупились.

Крымская война считается поражением России, нам не удалось добиться своих целей и прекратить турецкий произвол против православных народов. Но честь свою держава защитила, Крым сохранила. И опыт борьбы с этой ранней моделью Евросоюза получила.

Как Москва Крым отдала

Крушение Российской империи в Крыму попытались под шумок использовать для возвращения во времена доекатерининского манифеста. Уже 26 ноября 1917 года мусисполком (созданный в марте 1917 года мусульманский исполком) провозгласил Крымскую Народную Республику во главе с директорией из 10 крымских татар. В начале 1918 года красные разгромили КНР. С 1 мая до 15 ноября 1918 года Крым был оккупирован Германией, потом переходил из рук в руки, а в июне 1919 года был занят белыми войсками и превратился в последний форпост антисоветского сопротивления. Красные взяли Крым в ноябре 1920 года, полпреды Совнаркома Бела Кун и Розалия Землячка развязали на территории полуострова небывалый даже по меркам гражданской войны террор (погибло, по некоторым данным, до 100 тыс. человек — из 750 тыс.).

18 октября 1921 года коммунисты образовали Крымскую АССР в составе РСФСР. Поначалу — как и везде в «национальных окраинах» — советская власть занималась «коренизацией»: номенклатура формировалась при решающем участии «нацкадров», продвигались символика, язык и культура крымских татар. Но в годы Большого террора крымско-татарский истеблишмент Крыма подвергся зачистке: были уничтожены и партийно-хозяйственные руководители, и представители крымско-татарской интеллигенции.

Президиум ЦИК КрАССР IV созыва, 1925 год wikimedia.org

За период оккупации с 1941-го по май 1944 года немцы и румыны расстреляли более 100 тысяч гражданских и военнопленных, от голода погибли около 45 тысяч человек. Крым был разрушен. Но уже 4–11 февраля 1945 года он смог стать ареной великой Ялтинской конференции, положившей начало так называемому Ялтинско-Потсдамскому мироустройству, разваливающемуся у нас на глазах в последние 10–20 лет.

...Уже в мае — июне 1944 года, по предложению Берии, поддержанному Сталиным, из Крыма были депортированы 183 тысячи крымских татар, обвинённых скопом в коллаборационизме. Правда, к ним приплюсовали ещё 40 с лишним тысяч греков, болгар и армян. Первый нарком национальностей, Сталин имел особый вкус к подобным способам решения национальных вопросов. Соответственно, 25 июня 1946 года президиум Верховного Совета РСФСР лишил Крым статуса АССР и переделал его в область.

А 19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР утвердил совместное решение президиумов ВС РСФСР и УССР о передаче Крымской области из ведения РСФСР в УССР.

В этом пагубном решении принято обвинять Хрущёва — первого украинца во главе страны. Некоторые эксперты, впрочем, отрицают его особую роль. В начале 1954 года лидером СССР считался премьер-министр Георгий Маленков, под председательством которого президиум (политбюро) ЦК КПСС 25 января 1954 года и решил участь Крыма.

Как Крым в Россию возвращался

Крым «вернулся в родную гавань» 18 марта 2014 года. Но приступил он к возвращению намного раньше — сразу же после того, как поддался на агитацию и проголосовал 1 декабря 1991 года за незалежность Украины (правда, дал результат немногим более 50% — тогда как на Украине за проголосовало более 90).

Говорят, что в Вискули новоявленный президент уже почти незалежной Украины Леонид Кравчук ехал в полной готовности к тому, что Крым Россия не уступит. Но Россия не настаивала.

Крым (вернувший статус автономной республики ещё в СССР, 12 февраля 1991 года) очень скоро понял, к чему идёт дело. 5 мая 1992 года Верховный Совет Крымской АССР принял «Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым», в котором, формально признавая Крым частью Украины, объявил, что республика обладает суверенитетом и всей полнотой власти на своей территории. Через месяц Украине удалось склонить руководство Крыма к компромиссу, точнее свести на нет запрос на «суверенитет в составе Украины».

Что удалось сделать с начальством, не удалось с населением. Уже в январе 1994 года президентом Республики Крым был избран (73% голосов во втором туре) считавшийся даже в Крыму «прорусским радикалом» Юрий Мешков, а большинство в ВС получил блок «Россия», объединившийся вокруг мешковского Республиканского движения Крыма. «Крымчане сделали свой выбор, — заявил вскоре после голосования Мешков, — проголосовав за единение с Россией, за восстановление экономических отношений, за восстановление военно-политического союза с Россией, за всё то, что было провозглашено РДК ещё в августе 1991 года. Это позволит прежде всего спастись всем гражданам Республики Крым от окончательного краха того, что раньше называлось экономикой. Естественно, этого достичь невозможно, если следовать курсу, предложенному киевским руководством на отрыв от России».

Станислав Красильников/ТАСС

Но у украинского начальства была надёжная «крыша». Вскоре второй президент Украины, русскоязычный Леонид Кучма, избранный президентом вместо Кравчука голосами Крыма, Донбасса и восточной Украины, обратился за помощью. «Когда возникла сложная ситуация в Крыму, — рассказывает он, — тамошний президент Мешков, его правительство (кстати, большинство в нём составляли „варяги“) стали говорить чуть ли не об отделении полуострова от Украины, я позвонил по телефону Борису Николаевичу. Он абсолютно адекватно понял ситуацию и соответствующим образом отреагировал». 17 марта 1995 года Мешков был свергнут с должности решением Верховной рады о фактическом аннулировании Республики Крым и отмене Конституции (в том числе и должности президента). Он был сразу же фактически депортирован в Россию, где исчез из поля зрения — явно не по своей воле: Борис Николаевич ведь отреагировал на просьбу Леонида Даниловича). В Крыму установился проукраинский «консенсус элит». Связанная родственными и коммерческими связями с Киевом, крымская номенклатура установила на полуострове режим наибольшего благоприятствования коррупции и криминалу. Однако с настроениями людей всё оказалось не так однозначно.

Но через 14 лет и один день после украинского переворота 1995 года, 18 марта 2014 года, приостановленный Лениным, Сталиным, Хрущёвым (или Маленковым) и Кравчуком манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» восстановил свою законную силу.