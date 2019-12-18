https://static.news.ru/photo/58792b86-21b0-11ea-acbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря, одобрил крупный пакет санкций DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act ) в отношении РФ. Пакет получил неформальное название «санкции из ада»

Об этом сообщает Bloomberg. Будучи принятой, инициатива обяжет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести ограничительные меры против суверенного долга России. Также документ предусматривает санкции против российских банков, ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты Москвы, ограничения, направленные против разработки сырой нефти, и целый ряд других мер. Комитет должен передать законопроект на рассмотрение полного состава Сената, где в него смогут внести правки.

Накануне, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, в документ включены расходы на «противодействие России» и санкции против газопровода «Северный поток — 2». В ближайшее время проект бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.