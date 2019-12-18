Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря, одобрил крупный пакет санкций DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act ) в отношении РФ. Пакет получил неформальное название «санкции из ада»
Об этом
Накануне, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. Как передавал NEWS.ru, в документ включены расходы на «противодействие России» и санкции против газопровода «Северный поток — 2». В ближайшее время проект бюджета должен подписать президент Дональд Трамп.
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