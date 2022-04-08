Kronen Zeitung: канцлер Австрии встретится с Путиным 11 апреля в Москве

Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен 11 апреля прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung. Согласно информации издания, Нехаммер на переговорах с Путиным хочет выступить в роли «мостостроителя» и обсудить любые методы, чтобы «приблизиться к миру».

Поездка была согласована с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем, — говорится в сообщении.

Близкие к канцлеру источники считают, что для достижения мира телефонных переговоров будет недостаточно, необходимы личные встречи, пишет Kronen Zeitung.

Ранее власти Австрии сообщили о высылке четверых российских дипломатов. Их обвинили в совершении действий, несовместимых с дипломатическим статусом. Официальный представитель главы МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что российские дипломаты должны покинуть страну до 12 апреля, добавив, что речь идёт о трёх сотрудниках посольства России в Вене и одном сотруднике генконсульства в Зальцбурге.

Ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия «сверхпропорционально сильно» зависит от поставок российского газа — на 80% и руководству страны необходимо предпринять все возможные усилия для исправления сложившейся ситуации.