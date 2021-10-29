Кремлёвский чиновник рассказал, как мог избавиться от Чубайса

Человеком, который в 1990 годы мог снять с поста бывшего первого заместителя председателя Правительства РФ, нынешнего спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, является экс-чиновник администрации президента России, экономист и политолог Михаил Хазин. Об этом заявил он сам в программе «Антонимы». Запись доступна на официальном YouTube-канале программы.

У нас была договорённость, что я его не подставляю. В смысле, я его снимать могу, а вот пакости не делаю, — поделился Хазин.

Он добавил, что через его руки проходила масса различной документации, он написал более двух тысяч записок в адрес Ельцина и через связь с президентом мог сделать все, что угодно, однако не стал пользоваться этой возможностью.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может заменить главу Конституционного суда Валерия Зорькина.

Он отметил, что конкуренцию Медведеву на этой должности может составить заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он добавил, что место главы Конституционного суда является крайне желанным.