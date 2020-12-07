Кремль знает организаторов инфовбросов против Путина

https://static.news.ru/photo/5783d4b0-3875-11eb-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информационные вбросы против президента России Владимира Путина и его окружения будут продолжаться, хоть и не достигают цели, уверен представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать расследование издания «Важные истории» о члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове, который будто бы был бывшим зятем Путина. Песков подчеркнул, что Кремль не комментирует подобные публикации. Он назвал их «информационными упражнениями».

Всё это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что власти «более или менее» знают организаторов вбросов, но не стал называть конкретных людей.

Нам достаточно знания того, кто они есть, — ответил пресс-секретарь на уточняющий вопрос.

Издание Bloomberg называло Шамалова бывшим мужем дочери президента Путина Катерины Тихоновой. В 2013 году бизнесмен приобрёл 3,8% акций крупнейшей нефтехимической российской компании «Сибур» якобы всего за $100, утверждается в расследовании издания «Важные истории», которое ссылается на взломанную хакером переписку Шамалова.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Павел Зарубин развеял слухи о проблемах со здоровьем у Владимира Путина. В своей программе «Москва. Кремль. Путин» он прокомментировал информацию иностранных СМИ о возможной скорой отставке российского лидера из-за проблем со здоровьем. Журналист подчеркнул, что лично брал интервью у Путина и сам убедился, что слухи о проблемах со здоровьем у президента РФ являются абсолютной ерундой.