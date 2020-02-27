https://static.news.ru/photo/38b0244a-5972-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ждёт, что генсек ООН Антониу Гутерриш не оставит без внимания нарушение США обязательств, связанных с невыдачей Белым домом виз делегатам РФ для участия в международных мероприятиях, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, если ситуацию не урегулируют в разумные сроки, «то серьезным образом будет рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года», пишет ТАСС.

Правом инициировать такой арбитраж обладает генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, — резюмировала Захарова.

Накануне Гутерриш вступил в переговоры с американскими властями на фоне проблем с выдачей виз иностранным политикам и дипломатам, откомандированным в Нью-Йорк на мероприятия ООН. Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия и Никарагуа потребовали от ООН запустить процедуру арбитража в отношении США.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с призывом оперативно выдавать визы въезжающим в США дипломатам принята в декабре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, российский МИД призвал американские власти соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации.