Кремль: Зеленский не запрашивал переговоры с Путиным

https://static.news.ru/photo/647d336c-9b6e-11eb-b4fb-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/twitter.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в последние дни не было обращений от украинского лидера Владимира Зеленского на предмет телефонных переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным.

За последние дни я не видел никаких запросов. Мне неизвестно о том, что были в последние дни какие-то запросы, — рассказал Песков в общении с журналистами.

Он также выразил надежду, что политическая мудрость «возобладает» в Киеве и провокации прекратятся, а также, что дело не примет «серьёзный оборот».

В том, что касается разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать, — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что Россия стремится защищать права и интересы русскоговорящих людей. Особенное внимание привлекает к себе Донбасс, так как там, по словам представителя Кремля, от таких людей «отвернулось собственное государство». Тем не менее кто-то из журналистов заметил, что украинские военные тоже говорят на русском, и поинтересовался — как отличить «правильных» от «неправильных».

Мы всегда говорили, что гражданская война на Украине — это большая трагедия для соседней нам Украины, для всех нас и для Европы в целом, — заключил Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае возобновления активной фазы вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям. Причём ни тот, ни другой не станет благом для нынешних властей республики, считает польский политолог Мацей Вишневский.