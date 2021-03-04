Кремль заявил, что РФ давно уничтожила всё имеющееся химическое оружие

https://static.news.ru/photo/98195d96-7cd2-11eb-9c95-96000091f725_660.jpg Фото: Cpl. Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская Федерация уже давно уничтожила всё имеющееся у государства химическое оружие. Страна рассчитывает, что её визави, включая Соединённые Штаты Америки, сделают то же самое. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 марта.

Данное заявление было сделано после американского призыва к Москве «задекларировать и уничтожить химоружие». Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым на 2,5 года оппозиционером Алексеем Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении оппозиционера. Предполагается, что это было сделано при использовании отравляющего вещества типа «Новичок».

Позднее США призвали РФ задекларировать и уничтожить свою программу химического оружия.

Как рассказал Песков, Россия уже давно заявила и верифицировала уничтожение всего химоружия, которое было на территории страны. Государство полностью выполнило положение соответствующей конвенции, подчеркнул представитель Кремля.

Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся США, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон прекратить беспочвенные инсинуации в адрес России и в кратчайшие сроки завершить программу ликвидации химического оружия. Посол напомнил, что Москва неоднократно призывала партнёров к профессиональному диалогу и обмену информацией, однако все призывы остались без ответа.