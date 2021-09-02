Кремль заступился за поправившего Путина школьника

В Кремле выступили против критики школьника, который поправил президента РФ Владимира Путина на открытом уроке. Эту позицию обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит. Тем более талантливого. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Надеемся, что всё-таки ребёнок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент сам говорил, что это диалог, урок в виде диалога, — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что президент внимателен к историческим фактам: он исправляет других и сам прислушивается к поправкам.

До этого директор школы Юлия Рябцева № 35 в Воркуте назвала определённой наглостью то, что ученик Никанор Толстых поправил Владимира Путина по поводу исторической неточности.

Ученик после слов президента уточнил, что названная им Семилетняя война называется Северной. Путин поблагодарил его за поправку и продолжил выступление. Речь шла о войне, которую вёл российский император Пётр I со шведским королём Карлом XII в начале XVIII века.