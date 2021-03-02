Кремль возмущён заявлениями о причастности ФСБ к «отравлению» Навального

https://static.news.ru/photo/738f51f2-7c04-11eb-afdf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными заявления американской стороны о том, что ФСБ якобы причастна к «отравлению» оппозиционера Алексея Навального.

Стоит напомнить, что Евросоюз и США уже ввели санкции против России из-за якобы «отравления» оппозиционера. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций.

Песков отметил, что эти рестрикции были инициированы «делом берлинского пациента».

Американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно, — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, если у Запада есть основания полагать, что такой ход событий действительно был возможен, то ими нужно поделиться с Россией. Тем не менее за рубежом предпочитают не раскрывать все известные им детали дела.

Они намеренно или скрывают истинную подоплёку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути восстановления истины. И то, и другое возмутительно, и то, и другое неприемлемо, — добавил представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, США и Евросоюз, вводя новые санкции против России, пытаются таким образом отвлечь внимание от своих внутренних проблем. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.