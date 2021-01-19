Кремль воздерживается от оценок дестабилизации положения внутри США

https://static.news.ru/photo/76ee3688-5a44-11eb-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле воздерживаются от оценок дестабилизации внутреннего положения в США.

Здесь можем просто констатировать наличие этих проблем. Вряд ли может кто-то это отрицать. Вместе с тем от оценок мы воздержимся, — заявил Песков журналистам, комментируя беспорядки в Вашингтоне и последующие события.

В США 3 ноября прошли президентские выборы. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выборы были сфальсифицированы, и пытался добиться своей победы в суде.

6 января на митинге своих сторонников глава Белого дома призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено. Инаугурация Байдена состоится 20 января. Штурмовавших Капитолий людей назвали «внутренними террористами». ФБР выявляет протестующих, против них заводятся уголовные дела.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к нации. По данным американских СМИ, видеоролик будет обнародован во вторник. В нём политик перечислил свои важнейшие, по его мнению, достижения на посту главы государства.