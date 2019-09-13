https://static.news.ru/photo/6ae6d238-d614-11e9-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кремль знает о следственных действиях в отношении ФБК, которые проходят по всей стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Нам известно, что, действительно, против вот этой организации проводятся следственные мероприятия, это известная информация, — цитирует его « Интерфакс ».

Однако представитель Кремля не стал комментировать данные о том, что обыски в штабах оппозиционера Алексея Навального связаны с недовольством главы государства результатами недавних выборов.

Ранее News.ru писал, что утром 12 сентября Следственный комитет начал обыски в штабах Навального по всей России. На данный момент известно о соответствующих мероприятиях в 39 городах. Также они проходят в региональных офисах организации «Голос».