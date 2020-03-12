https://static.news.ru/photo/7d659d4c-6451-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Валентина Терешкова Фото: duma.gov.ru

Руководство страны узнало о предложении депутата Госдумы Валентины Терешковой «обнулить президентские сроки». Инициатива стала новой для Кремля, власти узнали о ней в режиме онлайн, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутаты при рассмотрении законопроекта имеют право вносить и выступать с законодательными инициативами. В данном случае она (Терешкова. — NEWS.ru) и иные депутаты реализовали это своё законное право, — пишет «Интерфакс».

Законодательные собрания двух третей регионов РФ 12 марта 2020 года поддержали закон об изменениях в Конституции РФ. Заседания прошли в 62 из 85 субъектов страны. Это необходимый минимум, позволяющий отправить документ в Конституционный суд для анализа не вступивших в силу положений.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки были одобрены обеими палатами российского парламента и вступят в силу после подписания президентом Владимиром Путиным. При этом глава государства заявил, что прислушается к результатам всероссийского голосования 22 апреля и не подпишет закон в случае отрицательного решения граждан.

Поправки в Конституцию в условиях экономического и информационного давления крайне необходимы, считает председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов. По его мнению, предложенные изменения являются своевременными и имеют для страны большое значение и не позволят «растащить нашу Родину на кусочки».