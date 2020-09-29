Кремль уважает право Макрона и Тихановской на встречу

https://static.news.ru/photo/4b8c85ac-0248-11eb-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская перед встречей с Эммануэлем Макроном Фото: Valdas Kopustas/www.imago-images.de/Global Look Press

В Кремле прокомментировали встречу президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это их право.

Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и её, — заявил Песков журналистам.

Встреча состоялась 29 сентября в Вильнюсе, где с визитом находится Макрон и где сейчас вынужденно находится Тихановская. Французский президент пообещал ей содействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и в освобождении всех политических заключённых.

По мнению заместителя завкафедры международных отношений и дипломатии МосГУ Юрия Разживина, эти переговоры грубо нарушают дипломатический протокол и не имеют особого смысла. Он подчеркнул, что такая встреча никак не может повлиять на ситуацию в Белоруссии, так как у Тихановской нет полномочий, чтобы представлять страну на международной арене.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. После выборов политик была вынуждена покинуть республику, писал NEWS.ru.