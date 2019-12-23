https://static.news.ru/photo/63290af4-263a-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Винокурова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не комментируют инцидент между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым. Сотрудница СМИ также входит в СПЧ.



Я не могу никак комментировать, я не пресс-секретарь Совета. А кто на кого накричал, здесь мы не можем комментировать. Почему накричал. Если, как указывается в СМИ, кто-то у кого-то украл полчаса, то я могу сказать, что президент, собственно, пришёл на встречу с Советом для того, чтобы потратить время, — сказал Песков журналистам.

Ранее Винокурова в интервью телеканалу «Дождь» рассказала о конфликте, который возник у неё с Фадеевым после заседания Совета. Оно состоялось 10 декабря. По словам журналистки, Фадеев накричал на неё из-за её вопроса Путину про помощь пострадавшим в Беслане. По словам Винокуровой, в нынешнем виде Совет неэффективен. Журналистка заявила, что хочет добиться снятия Фадеева с поста главы СПЧ.

21 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку Михаила Федотова с поста главы СПЧ. Руководителем был назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Кроме того, из Совета исключили и Павла Чикова, Илью Шаблинского, Евгения Боброва, а также Екатерину Шульман. Такую «зачистку» многие связывают с позицией Совета относительно московских событий летом этого года, писал NEWS.ru.



