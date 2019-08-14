https://static.news.ru/photo/cc2dc8d0-be81-11e9-9d84-fa163e074e61_660.jpg Саули Ниинистё и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Росси владимир Путина намерен встретиться со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Для этого российский лидер 21 августа приедет в Хельскинки. Ключевыми темами переговоров станут отношения России и Евросоюза.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества, а также рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе — отношения России с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее News.ru писал, что встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани отложена. Она должна была состояться 14 августа в Сочи.