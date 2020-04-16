Кремль скоро озвучит позицию по предложению Макрона о прекращении огня

https://static.news.ru/photo/733cceea-7fd5-11ea-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что позиция Кремля, касающаяся инициативы лидера Франции Эммануэля Макрона о всемирном прекращении огня, будет сформулирована в ближайшее время.

Сейчас ведутся на экспертном, на рабочем уровне контакты между помощниками всех глав государств и проговариваются различные нюансы этой инициативы, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в планах Владимира Путина на ближайшие два дня телефонный разговор с Макроном не значится.

Как писал NEWS.ru, ранее Эммануэль Макрон заявил, что надеется на поддержку Владимира Путина в инициативе по глобальному прекращению огня. Французский лидер отметил, что своё согласие уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ещё 23 марта призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире. Это необходимо, чтобы объединить усилия для борьбы с эпидемией коронавируса, заявил он. Политик подчеркнул, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумие войны». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гутерриш.