Кремль сделает заявление на призыв генсека ООН о прекращении огня

https://static.news.ru/photo/db45d958-7f0a-11ea-95d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в скором времени сделает заявление по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с COVID-19. По словам Пескова, это произойдёт, как только российские дипломаты проработают этот вопрос.

Идёт проработка, на рабочем уровне прорабатывается перед тем, как присоединиться. Как только работа будет проведена и согласована с другими партнёрами, будут сделаны соответствующие заявления, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, 23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире. Это необходимо, чтобы объединить усилия для борьбы с эпидемией коронавируса, заявил он. Политик подчеркнул, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумие войны». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гутерриш.

Через несколько дней после этого заявления Россия, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Куба попросили Гутерриша отменить санкции, так как они мешают бороться с коронавирусом. В их письме содержится требование полной и немедленной отмены ограничений.