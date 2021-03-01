Кремль считает работу ПАСЕ без России неполноценной

https://static.news.ru/photo/124a234a-7b41-11eb-a452-96000091f725_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikimedia.org

Работа таких международных организаций, как ПАСЕ, без России является неполноценной. Так считают в Кремле. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили его, насколько он лично разделяет позицию отечественных дипломатов, согласно которой у РФ в ПАСЕ нет ни одного союзника. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в этом контексте нужно уточнять, о каких именно темах идёт речь. Однако, отметил Песков, без России работа любой подобной организации будет неполноценной. Поэтому во взаимодействии с Москвой должны быть заинтересованы и другие государства-участники.

Представитель Кремля не стал делать общих заключений по этому вопросу. Он заметил, что РФ необходимо продолжать работать с «визави», в том числе и в рамках ПАСЕ. И сотрудничество должно продолжаться до тех пор, пока взаимодействие не окажется невозможным.

Также Песков прокомментировал позицию президента Владимира Путина относительно целесообразности участия Москвы в ПАСЕ. Пресс-секретарь лидера заметил, что глава государства является убеждённым сторонником диалога во всех областях. Путин уверен, что Россия готова настолько к продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы иностранные партнёры.

Я бы не стал делать каких-то обобщающих заявлений, там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы. Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости всё-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда.