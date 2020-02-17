https://static.news.ru/photo/d1362a5a-5177-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон стоит на стороне развития диалога между Парижем и Москвой, который является единственным выходом из кризисных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Макрона о попытках российского вмешательства во французские выборы, передаёт «Интерфакс».

Президент Франции при этом заявлял, что не только Москва якобы использует подобные методы. По его словам, в Европе действуют ультраправые американские группы. Политик также «уличил» РФ в поддержке французских евроскептиков и консерваторов.

По словам Пескова, он детально не знаком с заявлением Макрона. При этом Москва категорически против вмешательства других стран в её собственные дела и не допускает со своей стороны подобных действий к иным государствам.

Однако мы знаем лишь то, что Макрон является приверженным сторонником развития российско-европейского и российско-французского диалога, — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, диалог является безальтернативным вариантом «с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций, которые являются для нас сегодняшним вызовом».

Как писал NEWS.ru, 16 февраля завершилась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Трёхдневное мероприятие посетило более 150 мировых лидеров и министров иностранных дел и обороны. Основное внимание в этом году европейские участники уделили собственным проблемам — разобщённости внутри Евросоюза как по внутренним, так и по внешним вопросам.