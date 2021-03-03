Кремль считает Фултонскую речь Черчилля актуальной

https://static.news.ru/photo/8125b192-7c0b-11eb-8e1d-96000091f725_660.jpg Уинстон Черчилль Фото: Imperial War Museums/Public Domain/wikipedia.org

Многое в мировоззрении Запада в отношении СССР осталось без изменений применительно к России, а к настоящему времени обогатилось более конфронтационными нотками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о Фултонской речи экс-премьера Англии Уинстона Черчилля.

Поэтому, конечно, нужно об этом помнить и нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьёзного противостояния. Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны, — пояснил представитель Кремля.

5 марта 1946 года экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, выступая в американском городе Фултон, заявил об особой ответственности США и Великобритании в деле сдерживания СССР и коммунизма. Эта речь ознаменовала начало холодной войны. В пятницу, 5 марта, исполняется 75 лет этому выступлению Черчилля.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции США и Евросоюза против России нужны, чтобы отвлечь внимание на Западе от своих внутренних проблем. Она напомнила, что в ЕС эти проблемы появились на фоне массовой вакцинации от коронавируса. Захарова считает партнёрство США и ЕС мнимым и основанным на «оголтелой русофобии».