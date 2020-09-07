Кремль считает абсурдом попытку связать РФ с «отравлением» Навального

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Попытки связать РФ и её власти с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального неприемлемы и абсурдны, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Какие-то попытки как-то ассоциировать Россию с тем, что произошло, российское руководство, они неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути, — цитирует представителя Кремля агентство РИА Новости.

2 сентября 2020 года правительство Германии со ссылкой на данные военных токсикологов сообщило , что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Он попал в берлинскую клинику 22 августа 2020 года после того, как близкие политика настояли на переводе, не доверяя российским врачам. Те не нашли в его организме следов яда и заявили, что 44-летний мужчина потерял сознание в самолёте 20 августа из-за нарушения обмена веществ.

Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны.

В Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право ввести санкции в отношении виновных в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Как считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Россия должна провести прозрачное расследование обстоятельств отравления и привлечь виновных к ответственности, писал NEWS.ru.