Кремль разберётся в пожертвованиях на борьбу с COVID-19

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Случаи, когда губернаторы российских регионов собирают пожертвования с бизнеса и граждан на борьбу с COVID-19, будут рассмотрены в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, властям о таких случаях пока неизвестно.

Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим, — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее правительство Белгородской области обратилось за финансовой помощью к бизнесу и жителям региона. Администрация попросила поддержки для дооснащения медицинских учреждений.

По информации на 3 апреля, в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, свыше 53 тысяч скончались, более 212 тысяч выздоровели.

В РФ зафиксировано 3548 случаев заражения, 248 пациентов выписаны из больниц, 31 человек скончался.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 25 пациентов, излечившихся от подтверждённого заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 апреля на своей странице в социальной сети рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.