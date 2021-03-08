Кремль рассматривает возможность увеличения партсписков на выборах в ГД

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму может увеличиться. Такую возможность рассматривает администрация президента.
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В настоящее время федеральная часть партсписка на выборах в Госдуму может состоять из 10 человек — такие изменения в закон о выборах депутатов ГД были приняты в 2010 году. При этом каждая партия решает самостоятельно, сколько человек включать в головную часть в пределах этой квоты.
По мнению экспертов, расширение федеральной части списка интересно в первую очередь парламентской оппозиции. Как полагает политолог Дмитрий Бадовский, для оппозиционных партий включение своих ключевых фигур в федеральную часть списка повышает шанс на получение ими мандатов.
К примеру, ЛДПР — по своей сути вождистская партия, и федеральная часть её списка вполне могла бы состоять из одного человека, Владимира Жириновского. Но либерал-демократы всегда наполняют головную часть, чтобы в парламент прошли все значимые для них фигуры, — считает эксперт.
Как ранее писал NEWS.ru, Агентство политических и экономических коммуникаций назвало самый вероятный сценарий выборов в Госдуму. Скорее всего, после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырёхпартийной модели.