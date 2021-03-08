Кремль рассматривает возможность увеличения партсписков на выборах в ГД

https://static.news.ru/photo/45b5d734-809f-11eb-a9e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму может увеличиться. Такую возможность рассматривает администрация президента.

Как передаёт РБК со ссылкой на осведомлённые источники, речь идёт о вероятном увеличении списка с 10 до 15 человек. С такой инициативой в октябре прошлого года на встрече лидеров фракций с президентом Владимиром Путиным выступил руководитель ЛДПР Владимир Жириновский — он, правда, предлагал увеличить федеральную часть избирательного списка до 20 человек. Путин тогда отметил, что идея нуждается в обсуждении.

В настоящее время федеральная часть партсписка на выборах в Госдуму может состоять из 10 человек — такие изменения в закон о выборах депутатов ГД были приняты в 2010 году. При этом каждая партия решает самостоятельно, сколько человек включать в головную часть в пределах этой квоты.

По мнению экспертов, расширение федеральной части списка интересно в первую очередь парламентской оппозиции. Как полагает политолог Дмитрий Бадовский, для оппозиционных партий включение своих ключевых фигур в федеральную часть списка повышает шанс на получение ими мандатов.

К примеру, ЛДПР — по своей сути вождистская партия, и федеральная часть её списка вполне могла бы состоять из одного человека, Владимира Жириновского. Но либерал-демократы всегда наполняют головную часть, чтобы в парламент прошли все значимые для них фигуры, — считает эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, Агентство политических и экономических коммуникаций назвало самый вероятный сценарий выборов в Госдуму. Скорее всего, после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырёхпартийной модели.