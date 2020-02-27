https://static.news.ru/photo/f1b5f554-5950-11ea-a4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти все государства бывшего Советского Союза перерегистрировали на РФ оговорённые соглашением активы в обмен на принятие Москвой долговых обязательств СССР. Однако ряд стран ещё не завершили эту процедуру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать реплику главы государства о том, что РФ до сих пор не получила всех причитающихся ей заграничных активов от постсоветских республик.

Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация <...> В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она (советская загрансобственность. — NEWS.ru) была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто, — подчеркнул Песков.

Ранее Владмир Путин напомнил, что мировое сообщество охотно признало Россию правопреемницей СССР, «когда нужно было возвращать долги за все республики», писал NEWS.ru. По словам главы государства, когда Москва взяла на себя обязательство выплатить задолженность в обмен на активы, «весь мир был очень счастлив», но ряд государств бывшего Советского Союза свою часть сделки до сих пор не исполнили.