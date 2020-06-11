Кремль рассчитывает, что США не реализуют идеи о новых санкциях против РФ

https://static.news.ru/photo/c7fac0f2-abd3-11ea-854a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле рассчитывают, что предложение о новых санкциях США против России, которое было озвучено республиканцами, не будет реализовано. Об этом 11 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что импульсы, подобные идеям ввести новые ограничительные меры в отношении государства, не способствуют улучшению отношений между странами. По словам Пескова, российская сторона может только сожалеть в связи с соответствующими импульсами, которые некоторые лица пытаются придать политике Штатов.

Представитель Кремля также заявил, что отношения США и РФ приносятся в жертву интересам отдельных сил. Американские политики делают это для того, чтобы добиться успеха в электоральных делах по мере развития предвыборной кампании в стране.

Мы сожалеем в этой связи, — цитирует Пескова ТАСС.

Доклад, рекомендующий ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались», был опубликован 10 июня. Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета

Как ранее писал NEWS.ru, политолог Леонид Крутаков объяснил, чем вызваны призывы конгрессменов США к ужесточению санкций против РФ. По его мнению, так американцы хотят противостоять новым формирующимся центрам силы в мире: России и Китаю.