Кремль раскрыл темы разговора Путина и Меркель

Главы РФ и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель удовлетворены завершающимся строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в среду, 21 июля, по инициативе немецкой стороны. По данным кремлёвской пресс-службы, Владимир Путин отметил последовательную приверженность Германии реализации данного проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергетической безопасности как непосредственно ФРГ, так и всего Евросоюза.

В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года, — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что Германия и США достигли договорённости по проекту «Северный поток — 2». Известия о сделке появились после встречи Ангелы Меркель с главой американского государства Джо Байденом 15 июля в Вашингтоне.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.