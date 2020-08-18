Кремль раскрыл детали разговора Путина с главой Евросовета

https://static.news.ru/photo/abea3530-e163-11ea-9aaa-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

Во время телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Европейского совета Шарлем Мишелем обсуждалась сложившаяся в Белоруссии ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны высказана озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также была выражена заинтересованность в недопущении «конфронтационного развития событий».

По словам источника в Евросовете, стороны обсудили возможности содействия диалогу между властью и оппозицией в республике для мирного разрешения кризиса, сообщает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора стала ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, писал NEWS.ru.