Кремль: Путин знает о деле Сафронова, но не держит его на контроле

https://static.news.ru/photo/b65e2c6a-2015-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин осведомлён о ходе дела советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. При этом глава государства не держит разбирательство на особом контроле.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что дело Сафронова расследуется в особом порядке в связи с сущностью предъявленных журналисту обвинений. Песков отметил, что Путин знает о деле в общих чертах, но не углублялся во все нюансы расследования.

Как передавал NEWS.ru, следствие раскрыло детали обвинения Сафронова. Утверждается, что журналиста в 2012 году завербовал чешский чиновник и представитель спецслужб Мартин Лариш.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.