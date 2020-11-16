Кремль: Путин проведёт 16 ноября ряд телефонных переговоров

Российский лидер Владимир Путин проведёт 16 ноября ряд международных телефонных переговоров, рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.
Несколько международных телефонных разговоров, — ответил представитель Кремля на вопрос о рабочем графике президента. Его цитирует РИА Новости.
Песков также прокомментировал результаты выборов президента Молдавии. Он подчеркнул, что Кремль с уважением относится к выбору молдавского народа. По итогам подсчёта 100% бюллетеней победу на выборах одерживает бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона.
По словам Пескова, важно, чтобы отношения РФ и Молдавии были взаимовыгодными и учитывались интересы обеих стран. Кремль уверен, что Санду понимает важность конструктивного диалога с РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что единый комплексный план по ограничительным мерам из-за коронавируса в регионах невозможен, так как везде наблюдается разная динамика заболеваемости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, потребность в ужесточении мер и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому в настоящее время комплексный план отсутствует.