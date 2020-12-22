В Кремле объяснили слова Путина о «приглядывании» за Навальным

https://static.news.ru/photo/3686189a-4441-11eb-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин говорил о том, что за блогером Алексеем Навальным «приглядывают», но не называл тех, кто делал это, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент, он об этом не говорил, не нужно передёргивать. Здесь нужны конкретные высказывания, — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил журналистам на вопрос о том, как после раскрытия сотрудников ФСБ, которые следили за оппозиционером, Путин теперь оценивает работу этой спецслужбы.

На большой пресс-конференции 17 декабря президент, комментируя сообщения СМИ о слежке за Навальным и его якобы отравлении, заявил, что «этот пациент берлинской клиники» находится под покровительством американских спецслужб. Из-за этого, пояснил Путин, российские спецслужбы «конечно, должны за ним присматривать». При этом глава страны отметил, что это вовсе не значит, что оппозиционного политика нужно травить.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика покушались с помощью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Российские медики при этом уверяют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Сам Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

Навальный уверен, что эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году. Расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в Германии, указывают на наличие у него признаков мании преследования и мании величия.