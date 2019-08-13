https://static.news.ru/photo/63a15144-bdb7-11e9-9bd3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления, а не на информацию СМИ о взрыве на полигоне под Северодвинском. Таким образом он прокомментировал опубликованные The New York Times данные о том, что ЧП в Архангельской области произошло в ходе испытания новейшей российской ракеты 9М730 «Буревестник».

Представитель Кремля также заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что уполномоченные ведомства в полном объёме обеспечивают безопасность жителей региона. После взрыва Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в районе полигона находится в норме, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП на военном полигоне 8 августа был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков. Представители американской разведки полагают, что взрыв под Северодвинском произошёл в ходе испытаний нового оружия. Речь идёт о крылатой ракете с ядерной двигательной установкой «Буревестник».