Кремль прокомментировал решение премьера Японии о возможной отмене визита

https://static.news.ru/photo/d7045f4e-74cf-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В России с пониманием относятся к тому, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может не приехать 9 мая на парад Победы в Москву из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, мы с пониманием относимся к подобным решениям, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он уточнил, что не знает, были ли ноты на этот счёт по дипломатическим каналам.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, возможно, не приедет в российскую столицу на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Предполагалось, что во время визита Абэ также встретится с российским лидером Владимиром Путиным. На данный момент японские власти приступили к рассмотрению вопроса о переносе поездки премьер-министра страны в Россию из-за пандемии коронавируса.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались. В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.