https://static.news.ru/photo/21e24590-c345-11e9-8d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Испытание ракеты в Соединённых Штатах Америки, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является прямым доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобное испытание невозможно было подготовить в короткие сроки: ни за несколько недель, ни даже за несколько месяцев, информирует « Ридус ».

Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД, — отреагировал Песков.

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска.

Соединённые Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности менее трёх недель назад. Эта новость ожидаемо вызвала резонанс в Москве, где уже заявляли, что Вашингтон ещё до разрыва договора выделял значительные средства на разработку указанных в нём вооружений. В ситуации разобрался News.ru, узнав, о чём свидетельствует испытание США новой крылатой ракеты.