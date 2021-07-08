Песков прокомментировал идею переноса единого дня голосования

Читайте нас в Google Новости

В Кремле нет чёткой позиции по идее главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о возможном переносе единого дня голосования с сентября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Чёткой позиции нет, пока обсуждается на уровне экспертов, — цитирует его агентство.

Ранее Памфилова отметила необходимость назначения новой даты голосования вместо той, что запланирована в сентябре. Речь шла о том, что избирательная кампания может проходить в течение нескольких дней.

При этом глава Центризбиркома отмечала, что многодневный формат сентябрьского голосования потребует переноса единого дня голосования, поскольку почти половина избирательных участков находится в школах, а с началом осени в них начнётся учебный процесс.

Как сообщалось, Памфилова заявила, что трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.