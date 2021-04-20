Кремль призвал иностранных партнёров остановить «антироссийский психоз»

https://static.news.ru/photo/ca2d91a4-a1ca-11eb-907a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль призывает ряд зарубежных столиц успокоиться и отказаться от «массового антироссийского психоза» для преодоления имеющихся разногласий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сегодня многие страны безосновательно обвиняют РФ в любых, например, хакерских атаках.

Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются. <...> Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. <...> Но мы остаёмся открытыми к диалогу, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он отметил, что курс на недружественное воздействие на РФ — давление, попытки сдерживания — ощущаются и заметны «невооружённым взглядом». Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для прекращения таких нападок, Песков заявил, что для этого требуется «адекватная политическая воля» со стороны Запада.

Представитель Кремля добавил, что обвинения, звучащие в сторону РФ о её причастности к взрывам на складах в Чехии, голословны и безосновательны. По его словам, российская сторона считает такое поведение Праги «абсолютно безосновательным, разрушительным» с точки зрения двусторонних отношений.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось. По его словам, Прага может ответить новыми мерами.

В настоящее время Прага уже отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.