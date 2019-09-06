Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой, — цитирует ТАСС Пескова.

Он подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Списки других участников обмена обнародуют позже.

Как писал News.ru, спецборт с освобождёнными в рамках обмена с Украиной россиянами прибыл из Киева в аэропорт Внуково в Москве. Тем временем самолёт с гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

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