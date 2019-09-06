https://static.news.ru/photo/0b379666-d163-11e9-95ad-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой, — цитирует ТАСС Пескова.
Он подтвердил, что в Россию вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Списки других участников обмена обнародуют позже.
Как писал News.ru, спецборт с освобождёнными в рамках обмена с Украиной россиянами прибыл из Киева в аэропорт Внуково в Москве. Тем временем самолёт с гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Ранее стало известно, что обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.