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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв рассчитывает, что после проведённого между Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами последует и окончание донбасского конфликта.

Это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, — написал Косачёв в Facebook. Его обрадовала решимость команды Зеленского, которая, несмотря на сопротивление внутри страны, «нашла в себе...